Прогнозы по восстановлению электроснабжения от Укрэнерго и Офиса президента
По состоянию на 20:00 аварийные отключения электроэнергии были применены по всей Украине.
Энергетики работают над запиткой пострадавших регионов по резервным схемам, ремонтники — оценивают масштаб повреждений и приступают к ремонтам везде, где это возможно уже сейчас, отмечают в национальной энергетической компании.
«Поводов для паники нет. У Укрэнерго есть четкие планы и протоколы действий, которые уже сейчас выполняются. Прежде всего, будут запитываться объекты критической инфраструктуры — водоканалы, теплокоммунэнерго, больницы, вокзалы и тому подобное. В некоторых регионах подключения уже осуществляются», — сообщили в Укрэнерго.
В компании также просят учесть, что из-за существенного объема повреждений, морозов и дождей со снегом в некоторых регионах ремонты могут длиться дольше.
Как сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире национального телемарафона, энергетическую систему после ударов российских ракет восстановят в течение часов, а не дней или месяцев.
«Задача восстановления энергетики стоит в часах, а не в сутках, двух, трех, четырех или пяти… Мы не говорим о неделях, месяцах, мы говорим просто о часах», — сказал он.
Получить базовые услуги (электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка) бесплатно и круглосуточно можно в «пунктах незламності». В Харькове и области — около 300 таких пунктов.
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2022 в 21:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 20:00 аварийные отключения электроэнергии были применены по всей Украине.".