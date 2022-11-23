Прогнозы по восстановлению электроснабжения от Укрэнерго и Офиса президента

По состоянию на 20:00 аварийные отключения электроэнергии были применены по всей Украине.

Энергетики работают над запиткой пострадавших регионов по резервным схемам, ремонтники — оценивают масштаб повреждений и приступают к ремонтам везде, где это возможно уже сейчас, отмечают в национальной энергетической компании.

«Поводов для паники нет. У Укрэнерго есть четкие планы и протоколы действий, которые уже сейчас выполняются. Прежде всего, будут запитываться объекты критической инфраструктуры — водоканалы, теплокоммунэнерго, больницы, вокзалы и тому подобное. В некоторых регионах подключения уже осуществляются», — сообщили в Укрэнерго.

В компании также просят учесть, что из-за существенного объема повреждений, морозов и дождей со снегом в некоторых регионах ремонты могут длиться дольше.

Как сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире национального телемарафона, энергетическую систему после ударов российских ракет восстановят в течение часов, а не дней или месяцев.

«Задача восстановления энергетики стоит в часах, а не в сутках, двух, трех, четырех или пяти… Мы не говорим о неделях, месяцах, мы говорим просто о часах», — сказал он.

Получить базовые услуги (электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка) бесплатно и круглосуточно можно в «пунктах незламності». В Харькове и области — около 300 таких пунктов.