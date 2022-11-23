Прогнози щодо відновлення електропостачання від Укренерго та Офісу президента

Станом на 20.00 аварійні відключення електроенергії були застосовані по всій Україні.

Енергетики працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами, ремонтники – оцінюють масштаб пошкоджень та беруться до ремонтів скрізь, де це можливо, зазначають у національній енергетичній компанії.

“Приводів для паніки немає. У Укренерго є чіткі плани та протоколи дій, які вже зараз виконуються. Насамперед, заживлюватимуться обʼєкти критичної інфраструктури – водоканали, теплокомунерго, лікарні, вокзали тощо. В деяких регіонах підключення вже здійснюються”, – повідомили в Укренерго.

У компанії також просять врахувати, що через суттєвий обсяг пошкоджень, морози та дощі зі снігом в деяких регіонах ремонти можуть тривати довше.

Як повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в етері національного телемарафону, енергетичну систему після ударів російських ракет відновлять упродовж годин, а не днів чи місяців.

“Завдання відновлення енергетики стоїть у годинах, а не в добі, двох, трьох, чотирьох або п’яти… Ми не говоримо про тижні, місяці, ми говоримо просто про години”, – сказав він.

Отримати базові послуги (електрику, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка) безкоштовно та цілодобово можна у “пунктах незламності”. У Харкові та області – близько 300 таких пунктів.