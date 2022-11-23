Live
  • Середа 23.11.2022
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.55
    • 🟢

Прогнози щодо відновлення електропостачання від Укренерго та Офісу президента

Події 21:25   23.11.2022
Олена Нагорна
Прогнози щодо відновлення електропостачання від Укренерго та Офісу президента

Станом на 20.00 аварійні відключення електроенергії були застосовані по всій Україні.

Енергетики працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами, ремонтники – оцінюють масштаб пошкоджень та беруться до ремонтів скрізь, де це можливо, зазначають у національній енергетичній компанії.

“Приводів для паніки немає. У Укренерго є чіткі плани та протоколи дій, які вже зараз виконуються. Насамперед, заживлюватимуться обʼєкти критичної інфраструктури – водоканали, теплокомунерго, лікарні, вокзали тощо. В деяких регіонах підключення вже здійснюються”, – повідомили в Укренерго.

У компанії також просять врахувати, що через суттєвий обсяг пошкоджень, морози та дощі зі снігом в деяких регіонах ремонти можуть тривати довше.

Як повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в етері національного телемарафону, енергетичну систему після ударів російських ракет відновлять упродовж годин, а не днів чи місяців.

“Завдання відновлення енергетики стоїть у годинах, а не в добі, двох, трьох, чотирьох або п’яти… Ми не говоримо про тижні, місяці, ми говоримо просто про години”, – сказав він.

Отримати базові послуги (електрику, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка) безкоштовно та цілодобово можна у “пунктах незламності”. У Харкові та області – близько 300 таких пунктів.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

20:10
Пасажирам скасованих поїздів можуть повернути гроші за квитки – Укрзалізниця
19:51
Якщо не буде зв’язку, харків’яни зможуть знайти “швидкі” біля супермаркетів
19:16
Ранковий обстріл Куп’янська: медики розповіли про стан трьох поранених
18:43
У Харкові намагатимуться повернути світло за ніч, опалення перезапустять – мер
18:26
На Харківщині відкрито близько 300 пунктів, де можна підзарядити телефон

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Прогнози щодо відновлення електропостачання від Укренерго та Офісу президента»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 21:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 20.00 аварійні відключення електроенергії були застосовані по всій Україні.".