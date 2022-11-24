Если отключили свет: сколько стоят аккумуляторные фонарики и лампы в Харькове

Специалисты Харьковского горсовета проанализировали наличие, ассортимент и цены на различные фонари и лампы, которые могут понадобиться в случае отключения электроэнергии.

Светильники на аккумуляторах, батарейках или солнечных батареях можно найти в магазинах техники, среди которых «Эльдорадо», «Фокстрот», Comfy и «Эпицентр», а также на рынках («Центральный», «Конный», «Солли», «Новосалтовский», «Тракторозаводский» и «Спартак»).

Цены на светильники зависят от бренда, мощности и типа лампы, типа питания и других характеристик, констатируют в департаменте административных услуг и потребительского рынка горсовета.

— светодиодные фонари на батарейках — от 220 гривен;

— аккумуляторные фонари — от 499 гривен;

— фонари на солнечной батарее — от 90 гривен (0,12 Вт) или от 500 гривен (10 Вт);

— настольные аккумуляторные лампы — от 600 до 2500 гривен;

— ночники на батарейках — от 250 до 800 гривен.

— кольцевые лампы — от 320 гривен (диаметр 26 см).

Также горожанам советуют иметь дома запас батареек (от 20 гривен за четыре штуки) и парафиновые свечи (от 20 гривен за штуку).