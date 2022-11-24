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Якщо вимкнули світло: скільки коштують акумуляторні ліхтарі та лампи в Харкові

Економіка 20:45   24.11.2022
Олена Нагорна
Якщо вимкнули світло: скільки коштують акумуляторні ліхтарі та лампи в Харкові

Фахівці Харківської міськради проаналізували наявність, асортимент та ціни на різні ліхтарі та лампи, які можуть знадобитися у разі відключення електроенергії.

Світильники на акумуляторах, батарейках або сонячних батареях можна знайти в магазинах техніки, серед яких “Ельдорадо”, “Фокстрот”, Comfy та “Епіцентр”, а також на ринках (“Центральний”, “Кінний”, “Соллі”, “Новосалтівський”, “Тракторозаводський” і “Спартак”).

Ціни на світильники залежать від бренду, потужності та типу лампи, типу живлення та інших характеристик, констатують у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку міськради.

– світлодіодні ліхтарі на батарейках – від 220 гривень;
– акумуляторні ліхтарі – від 499 гривень;
– ліхтарі на сонячній батареї – від 90 гривень (0,12 Вт) або від 500 гривень (10 Вт);
– настільні акумуляторні лампи – від 600 до 2500 гривень;
– нічники на батарейках – від 250 до 800 гривень.
– кільцеві лампи – від 320 гривень (діаметр 26 см).

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Також містянам радять мати вдома запас батарейок (від 20 гривень за чотири штуки) та парафінові свічки (від 20 гривень за штуку).

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2022 в 20:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фахівці Харківської міськради проаналізували наявність, асортимент та ціни на різні ліхтарі та лампи, які можуть знадобитися у разі відключення електроенергії.".