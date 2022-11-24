На Харьковщине на пожарах погибли два человека — ГСЧС
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в сводке за прошедшие сутки сообщила о двух смертельных ЧП, не связанных с российскими обстрелами.
«Два пожара, случившихся по причинам, не связанным с военными действиями, унесли жизни двух человек», — проинформировали в ГСЧС.
Смертельные ЧП случились в Харькове и Купянском районе.
«В 19:49 возник пожар на ул. Исаевский, 50, в Харькове. В частном доме, горевшем на площади 70 кв. м. С огнем боролись 4 оперативных отделения ГСЧС. Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1978 года рождения», — привели данные в ГСЧС.
В Подолах Купянского района также горел частный дом — крыша и комнаты. На месте пожарные обнаружили тело погибшего — 40-летнего мужчины.
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«Событие произошло в 08:12 на ул. Подлесной, 35. Площадь пожара составила 30 кв. м. Его ликвидировали бойцы 44-й Государственной пожарно-спасательной части в 10:05», — уточнили подробности спасатели.
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2022 в 10:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в сводке за прошедшие сутки сообщила о двух смертельных ЧП, не связанных с российскими обстрелами".