На Харьковщине на пожарах погибли два человека — ГСЧС

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в сводке за прошедшие сутки сообщила о двух смертельных ЧП, не связанных с российскими обстрелами.

«Два пожара, случившихся по причинам, не связанным с военными действиями, унесли жизни двух человек», — проинформировали в ГСЧС.

Смертельные ЧП случились в Харькове и Купянском районе.

«В 19:49 возник пожар на ул. Исаевский, 50, в Харькове. В частном доме, горевшем на площади 70 кв. м. С огнем боролись 4 оперативных отделения ГСЧС. Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1978 года рождения», — привели данные в ГСЧС.

В Подолах Купянского района также горел частный дом — крыша и комнаты. На месте пожарные обнаружили тело погибшего — 40-летнего мужчины.

«Событие произошло в 08:12 на ул. Подлесной, 35. Площадь пожара составила 30 кв. м. Его ликвидировали бойцы 44-й Государственной пожарно-спасательной части в 10:05», — уточнили подробности спасатели.