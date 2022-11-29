ХАЦ: экс-депутат Харьковского облсовета имеет бизнес в РФ и российский паспорт

Экс-депутат Харьковского облсовета Александр Губин имеет российский паспорт и бизнес в РФ, пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр». Активисты отмечают, что ни то, ни другое не мешало ему получать деньги и из украинского бюджета.

Губин был депутатом в течение десяти лет — сначала от тогда провластной «Партии регионов», а с 2015 по 2020 годы уже от «Оппозиционного блока». На выборах 2020-го мужчина баллотировался уже от «ОП-ЗЖ», но в облсовет не прошел. Депутатом стала его дочь Анастасия, которая избралась в Харьковский горсовет также от «ОП-ЗЖ».

«Сферой интересов Губина как бизнесмена был транспорт — маршрутные такси, междугородние перевозки и автосалоны, поэтому и партнер у экс-депутата оказался соответствующий — еще один депутат, но уже городского совета, и неизменный уже которую каденцию глава комиссии по вопросам транспорта, связи и экологии Игорь Арих. Бизнес харьковчан не ограничивался исключительно Харьковом. В 2011-м Арих в Крыму зарегистрировал компанию «Престиж Авто Крым», которая после аннексии полуострова «переехала» в Харьков и сменила название на «Престиж Авто Сити», а в соучредителях появился Александр Губин. При этом в аннексированном Крыму эта же фирма получила преемницу — одноименную «Престиж Авто Крым». Сейчас владельцами фирмы значатся жена Губина Ирина и Игорь Арих, ранее же среди совладельцев значился и сам Александр Губин», — пишут антикоррупционеры.

Отмечается, что только за 2021 год эта фирма уплатила в российский бюджет более миллиона рублей налогов, а в 2017 году Ирина Губина расширила свой бизнес в Крыму, став владелицей зарегистрированной в Москве фирмы «Югагроинвест».

«Еще до проведения уже упомянутых местных выборов 2020-го Губин «заходит» в фирму «Югагроинвест» в качестве соучредителя, став партнером собственной жены. Именно этот факт дал нам возможность утверждать, что экс-депутат, как и его жена, имеет российский паспорт — это теперь отражено просто в российском реестре юридических лиц», — пишет ХАЦ.