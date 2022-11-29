Ексдепутат Харківської облради має бізнес у РФ і російський паспорт – ХАЦ

Ексдепутат Харківської облради Олександр Губін має російський паспорт та бізнес у РФ, пише ГО “Харківський антикорупційний центр”. Активісти зазначають, що ані те, ані інше не заважало йому отримувати гроші з українського бюджету.

Губін був депутатом протягом десяти років – спочатку від тоді провладної “Партії регіонів”, а з 2015 до 2020 року вже від “Опозиційного блоку”. На виборах 2020-го чоловік балотувався вже від “ОП-ЗЖ”, але до облради не пройшов. Депутаткою стала його донька Анастасія, яка обралася до Харківської міськради також від “ОП-ЗЖ”.

“Сферою інтересів Губіна як бізнесмена був транспорт – маршрутні таксі, міжміські перевезення і автосалони, тож і партнер у ексдепутата виявився відповідний – ще один депутат, але вже міської ради, і незмінний вже котру каденцію очільник комісії з питань транспорту, зв’язку та екології Ігор Аріх. Бізнес харків’ян не обмежувався виключно Харковом. У 2011-му Аріх в Криму зареєстрував компанію “Престиж Авто Крим”, яка після анексії півострова “переїхала” до Харкова і змінила назву на “Престиж Авто Сіті”, а у співзасновниках з’явився Олександр Губін. При цьому в анексованому Криму ця ж фірма отримала наступницю – однойменну “Престиж Авто Крым”. Нині власниками фірми значаться дружина Губіна Ірина та Ігор Аріх, раніше ж серед співвласників значився і сам Олександр Губін”, – пишуть антикорупціонери.

Зазначається, що лише за 2021 рік ця фірма сплатила до російського бюджету понад мільйон рублів податків, а 2017 року Ірина Губіна розширила свій бізнес у Криму, ставши власницею зареєстрованої у Москві фірми “Югагроинвест”.

“Ще до проведення вже згаданих місцевих виборів 2020-го Губін ”заходить” в фірму “Югагроинвест” в якості співзасновника, ставши партнером власної дружини. Саме цей факт дав нам можливість стверджувати, що ексдепутат, як і його дружина, має російський паспорт – це тепер відображено просто в російському реєстрі юридичних осіб”, – пише ХАЦ.