Єгорова-Луценко схвалила матеріальну допомогу опальному депутату Святашу – ЗМІ

Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко погодила відпустку та виплату матдопомоги депутату обласної ради Володимиру Святашу, в якого пропонують забрати звання “Почесний громадянин Харківської області”, передає “Думка”.

19 жовтня Святаш направив заяву Тетяні Єгоровій-Луценко про погодження дати його відпустки та надання матеріальної допомоги на оздоровлення.

26 жовтня Єгорова-Луценко погодила відпустку гендиректору КП Харківської облради “Обласний центр медичної статистики, здорового способу життя та інформаційно-аналітичної статистики” Володимиру Святашу.

Відпустка триватиме 24 календарні дні, починаючи з 5 листопада 2022 року, “з виплатою матдопомоги на оздоровлення в рамках фонду оплати праці згідно з чинним законодавством України”.

Пресслужба Харківської облради 23 листопада на запитання кореспондента “Думки”, чи справді Єгорова-Луценко погодила відпустку Святаша і як може це вплинути на розгляд питання про позбавлення цього депутата звання “Почесний громадянин Харківської області”, повідомила, що це не відповідає дійсності та голова облради не погоджувала відпустку.

Після того, як пресслужбі надали документ про погодження відпустки та виплату матеріальної допомоги Святашу, у пресслужбі повідомили, що поки що не коментують цю інформацію.