Егорова-Луценко одобрила матпомощь опальному депутату Святашу – СМИ

Глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко согласовала отпуск и выплату матпомощи депутату областного совета Владимиру Святашу, у которого предлагают забрать звание «Почетный гражданин Харьковской области», передает «Думка».

19 октября Святаш направил заявление Татьяне Егоровой-Луценко о согласовании даты его отпуска и предоставлении материальной помощи на оздоровление.

26 октября глава Харьковского облсовета Егорова-Луценко согласила отпуск гендиректору КП Харьковского облсовета «Областной центр медицинской статистики, здорового образа жизни и информационно-аналитической статистики» Владимиру Святашу.

Отпуск продлится 24 календарных дня, начиная с 5 ноября 2022 года, «с выплатой матпомощи на оздоровление в рамках фонда оплаты труда согласно действующему законодательству Украины».

Пресс-служба Харьковского облсовета 23 ноября на вопрос корреспондента «Думки», действительно ли Егорова-Луценко согласовала отпуск Святаша и может ли это повлиять на рассмотрение вопроса о лишении этого депутата звания «Почетный гражданин Харьковской области», сообщила, что это не соответствует действительности и председатель облсовета не согласовывала отпуск.

После того, как пресс-службе был предоставлен документ о согласовании отпуска и выплате материальной помощи Святашу, в пресс-службе заявили, что пока не комментируют эту информацию.