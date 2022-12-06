На Салтовке бойцы ГСЧС вырубили изо льда труп мужчины
Фото: соцсети
Днем 6 декабря из водоема на улице Гарибальди в Харькове чрезвычайники достали труп неизвестного мужчины.
Об этом корреспонденту МГ «Объектив» рассказал спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.
По его словам, когда и по каким причинам погиб мужчина — неизвестно, этим занимается полиция. Спасатели выезжали на место, чтобы вырубить тело изо льда.
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Аналогичный выезд был у бойцов ГСЧС сегодня в городе Лозовая — там также достали из водоема полуразложившееся тело человека.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 19:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 6 декабря из водоема на улице Гарибальди в Харькове чрезвычайники достали труп неизвестного мужчины.".