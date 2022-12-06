На Салтовке бойцы ГСЧС вырубили изо льда труп мужчины

Днем 6 декабря из водоема на улице Гарибальди в Харькове чрезвычайники достали труп неизвестного мужчины.

Об этом корреспонденту МГ «Объектив» рассказал спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

По его словам, когда и по каким причинам погиб мужчина — неизвестно, этим занимается полиция. Спасатели выезжали на место, чтобы вырубить тело изо льда.

Аналогичный выезд был у бойцов ГСЧС сегодня в городе Лозовая — там также достали из водоема полуразложившееся тело человека.