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На Салтовке бойцы ГСЧС вырубили изо льда труп мужчины

Происшествия 19:55   06.12.2022
Елена Нагорная
На Салтовке бойцы ГСЧС вырубили изо льда труп мужчины Фото: соцсети

Днем 6 декабря из водоема на улице Гарибальди в Харькове чрезвычайники достали труп неизвестного мужчины.

Об этом корреспонденту МГ «Объектив» рассказал спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

По его словам, когда и по каким причинам погиб мужчина — неизвестно, этим занимается полиция. Спасатели выезжали на место, чтобы вырубить тело изо льда.

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Аналогичный выезд был у бойцов ГСЧС сегодня в городе Лозовая — там также достали из водоема полуразложившееся тело человека.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 19:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 6 декабря из водоема на улице Гарибальди в Харькове чрезвычайники достали труп неизвестного мужчины.".