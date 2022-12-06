На Салтівці бійці ДСНС вирубали з льоду труп чоловіка
Вдень 6 грудня з водойми на вулиці Гарібальді у Харкові надзвичайники дістали труп невідомого чоловіка.
Про це кореспондентові МГ “Об’єктив” розповів речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.
За його словами, коли і з яких причин загинув чоловік – невідомо, цим займається поліція. Рятувальники виїжджали на місце, щоб вирубати тіло з льоду.
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Аналогічний виїзд був у бійців ДСНС сьогодні в місті Лозова – там також дістали з водойми тіло людини, що напіврозклалося.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 19:55;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 6 грудня з водойми на вулиці Гарібальді у Харкові надзвичайники дістали труп невідомого чоловіка.".