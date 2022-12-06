На Салтівці бійці ДСНС вирубали з льоду труп чоловіка

Вдень 6 грудня з водойми на вулиці Гарібальді у Харкові надзвичайники дістали труп невідомого чоловіка.

Про це кореспондентові МГ “Об’єктив” розповів речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

За його словами, коли і з яких причин загинув чоловік – невідомо, цим займається поліція. Рятувальники виїжджали на місце, щоб вирубати тіло з льоду.

Аналогічний виїзд був у бійців ДСНС сьогодні в місті Лозова – там також дістали з водойми тіло людини, що напіврозклалося.