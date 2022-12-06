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Обережно, лід: на водойми Харківщини вийшли любителі зимової риболовлі (фото)

Суспільство 19:21   06.12.2022
Олена Нагорна
Обережно, лід: на водойми Харківщини вийшли любителі зимової риболовлі (фото)

На Харківщині 6 грудня надзвичайники поспілкувалися з першими рибалками, які вийшли на лід. Їх попередили про небезпеку такого дозвілля.

Рятувальники перевірили, чи знають мешканці міста Чугуєва, які рибалять на річці Сіверський Донець, правила поведінки на льоду та вручили всім тематичні пам’ятки, розповіли у пресслужбі облуправління ДСНС.

“Кожної зими рятувальники ДСНС стикаються з проблемою зимової риболовлі. Вчасно попередити і запобігти загибелі людей на водних об’єктах їхнє першочергове завдання взимку”, – пояснили у відомстві.

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Раніше надзвичайники розповідали, що безпечним вважається лід зеленуватого відтінку завтовшки не менше 10 сантиметрів. Якщо на льоду з’явилися біла кірка і є перші ознаки танення, краще залишатися на березі. Якщо поряд з вами людина провалилася під кригу, необхідно відійти на безпечну відстань і підручним засобом спробувати допомогти їй.


Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 19:21;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 6 грудня надзвичайники поспілкувалися з першими рибалками, які вийшли на лід. Їх попередили про небезпеку такого дозвілля.".