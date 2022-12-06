Осторожно, лед: на водоемы Харьковщины вышли любители зимней рыбалки (фото)

В Харьковской области 6 декабря чрезвычайники пообщались с первыми рыбаками, которые вышли на лед. Их предупредили об опасности такого досуга.

Спасатели проверили, знают ли жители города Чугуева, которые ловят рыбу на реке Северский Донец, правила поведения на льду и вручили всем тематические памятки, рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС.

«Каждую зиму спасатели ГСЧС сталкиваются с проблемой зимней рыбалки. Вовремя предупредить и предотвратить гибель людей на водных объектах их первоочередная задача зимой», — пояснили в ведомстве.

Ранее чрезвычайники рассказывали, что безопасным считается лед зеленоватого оттенка толщиной не менее 10 сантиметров. Если на льду появились белая корка и есть первые признаки таяния, то лучше оставаться на берегу. Если рядом с вами человек провалился под лед, необходимо отойти на безопасное расстояние и подручным средством попытаться ему помочь.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области