Осторожно, лед: на водоемы Харьковщины вышли любители зимней рыбалки (фото)
В Харьковской области 6 декабря чрезвычайники пообщались с первыми рыбаками, которые вышли на лед. Их предупредили об опасности такого досуга.
Спасатели проверили, знают ли жители города Чугуева, которые ловят рыбу на реке Северский Донец, правила поведения на льду и вручили всем тематические памятки, рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС.
«Каждую зиму спасатели ГСЧС сталкиваются с проблемой зимней рыбалки. Вовремя предупредить и предотвратить гибель людей на водных объектах их первоочередная задача зимой», — пояснили в ведомстве.
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Ранее чрезвычайники рассказывали, что безопасным считается лед зеленоватого оттенка толщиной не менее 10 сантиметров. Если на льду появились белая корка и есть первые признаки таяния, то лучше оставаться на берегу. Если рядом с вами человек провалился под лед, необходимо отойти на безопасное расстояние и подручным средством попытаться ему помочь.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 19:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 6 декабря чрезвычайники пообщались с первыми рыбаками, которые вышли на лед. Их предупредили об опасности такого досуга.".