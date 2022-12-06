Live
  • Вторник 06.12.2022
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

Осторожно, лед: на водоемы Харьковщины вышли любители зимней рыбалки (фото)

Общество 19:21   06.12.2022
Елена Нагорная
Осторожно, лед: на водоемы Харьковщины вышли любители зимней рыбалки (фото) Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

В Харьковской области 6 декабря чрезвычайники пообщались с первыми рыбаками, которые вышли на лед. Их предупредили об опасности такого досуга.

Спасатели проверили, знают ли жители города Чугуева, которые ловят рыбу на реке Северский Донец, правила поведения на льду и вручили всем тематические памятки, рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС.

«Каждую зиму спасатели ГСЧС сталкиваются с проблемой зимней рыбалки. Вовремя предупредить и предотвратить гибель людей на водных объектах их первоочередная задача зимой», — пояснили в ведомстве.

Читайте также: Морозы отступают: в Харькове потеплеет, ожидаются снегопады и дожди

Ранее чрезвычайники рассказывали, что безопасным считается лед зеленоватого оттенка толщиной не менее 10 сантиметров. Если на льду появились белая корка и есть первые признаки таяния, то лучше оставаться на берегу. Если рядом с вами человек провалился под лед, необходимо отойти на безопасное расстояние и подручным средством попытаться ему помочь.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

18:31
День ВСУ: Зеленский наградил освободителей Харьковщины (фото, видео)
18:14
Три десятка троллейбусов, автобусов и трамваев возобновляют работу в Харькове
17:48
Зеленский посетил Харьковщину и встретился с военными медиками (фото, видео)
17:23
Верховный комиссар ООН по правам человека приехал в Харьков. Подробности
16:54
В Харькове простились с убитым россиянами детским писателем Вакуленко

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Осторожно, лед: на водоемы Харьковщины вышли любители зимней рыбалки (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 19:21;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 6 декабря чрезвычайники пообщались с первыми рыбаками, которые вышли на лед. Их предупредили об опасности такого досуга.".