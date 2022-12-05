Морозы отступают: в Харькове потеплеет, ожидаются снегопады и дожди

На этой неделе морозы в Харькове ослабнут, как и по всей Украине, с четверга в городе потеплеет, синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и дождь.

Как сообщают в Укргидрометцентре, во вторник — облачно, без осадков, температура воздуха днем составит 1-3 градуса со знаком «минус», ночью — до 12 мороза.

В среду — переменная облачность, днем — от 3 до 5 мороза, ночью — до -11.

В четверг столбики термометров поползут вверх, ночные морозы не будут превышать -5, а дневная температура поднимется до +1. Ожидается снег, мокрый снег и дождь.