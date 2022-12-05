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Морозы отступают: в Харькове потеплеет, ожидаются снегопады и дожди

Общество 20:46   05.12.2022
Елена Нагорная
Морозы отступают: в Харькове потеплеет, ожидаются снегопады и дожди Фото: Василий Голосный

На этой неделе морозы в Харькове ослабнут, как и по всей Украине, с четверга в городе потеплеет, синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и дождь. 

Как сообщают в Укргидрометцентре, во вторник — облачно, без осадков, температура воздуха днем составит 1-3 градуса со знаком «минус», ночью — до 12 мороза.

В среду — переменная облачность, днем — от 3 до 5 мороза, ночью — до -11.

В четверг столбики термометров поползут вверх, ночные морозы не будут превышать -5, а дневная температура поднимется до +1. Ожидается снег, мокрый снег и дождь.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 декабря 2022 в 20:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На этой неделе морозы в Харькове ослабнут, как и по всей Украине, с четверга в городе потеплеет, синоптики прогнозируют снег, мокрый снег и дождь. ".