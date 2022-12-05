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Морози відступають: у Харкові потеплішає, очікуються снігопади та дощі

Суспільство 20:46   05.12.2022
Елена Нагорная
Морози відступають: у Харкові потеплішає, очікуються снігопади та дощі

Цього тижня морози у Харкові послабшають, як і по всій Україні, з четверга у місті потеплішає, синоптики прогнозують сніг, мокрий сніг та дощ. 

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, у вівторок – хмарно, без опадів, температура повітря вдень становитиме 1-3 градуси зі знаком “мінус”, вночі – до 12 морозу.

У середу – мінлива хмарність, вдень – від 3 до 5 морозу, вночі – до -11.

У четвер стовпчики термометрів поповзуть вгору, нічні морози не перевищуватимуть -5, а денна температура підніметься до +1. Очікується сніг, мокрий сніг та дощ.

Читайте також:  «Від нинішньої зими можна чекати чого завгодно», — Укргідрометцентр

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 20:46;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього тижня морози у Харкові послабшають, як і по всій Україні, з четверга у місті потеплішає, синоптики прогнозують сніг, мокрий сніг та дощ. ".