Морози відступають: у Харкові потеплішає, очікуються снігопади та дощі
Цього тижня морози у Харкові послабшають, як і по всій Україні, з четверга у місті потеплішає, синоптики прогнозують сніг, мокрий сніг та дощ.
Як повідомляють в Укргідрометцентрі, у вівторок – хмарно, без опадів, температура повітря вдень становитиме 1-3 градуси зі знаком “мінус”, вночі – до 12 морозу.
У середу – мінлива хмарність, вдень – від 3 до 5 морозу, вночі – до -11.
У четвер стовпчики термометрів поповзуть вгору, нічні морози не перевищуватимуть -5, а денна температура підніметься до +1. Очікується сніг, мокрий сніг та дощ.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2022 в 20:46;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цього тижня морози у Харкові послабшають, як і по всій Україні, з четверга у місті потеплішає, синоптики прогнозують сніг, мокрий сніг та дощ. ".