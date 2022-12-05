Морози відступають: у Харкові потеплішає, очікуються снігопади та дощі

Цього тижня морози у Харкові послабшають, як і по всій Україні, з четверга у місті потеплішає, синоптики прогнозують сніг, мокрий сніг та дощ.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, у вівторок – хмарно, без опадів, температура повітря вдень становитиме 1-3 градуси зі знаком “мінус”, вночі – до 12 морозу.

У середу – мінлива хмарність, вдень – від 3 до 5 морозу, вночі – до -11.

У четвер стовпчики термометрів поповзуть вгору, нічні морози не перевищуватимуть -5, а денна температура підніметься до +1. Очікується сніг, мокрий сніг та дощ.