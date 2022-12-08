В дома и школы. Жителям Харьковщины передали окна для восстановления жилья

Жителей Чугуевщины, пострадавших от российских обстрелов, снабжают окнами для восстановления жилья, сообщила ХОВА.

На этой неделе в Чугуевский район доставили 3400 квадратных метров оконной продукции.

«По нашему обращению из государственного резервного фонда предоставили около 105 и из областного бюджета — 60 миллионов гривен, на которые мы приобрели высококачественную оконную продукцию, отвечающую новейшим требованиям», — рассказал директор Департамента ЖКХ и ТЭК Харьковской ОВА Сергей Магдысюк.

Он добавил, что работа по обеспечению населения оконной продукцией продолжается в Изюмском, Купянском и Харьковском районах. Рассматривают возможность передачи окон и жителей Харькова.

«В наших планах — в течение этой и следующей недель доставить оконную продукцию людям, чтобы они могли монтировать их в своих домах и встретить Новый год с новыми окнами в теплых домах», — рассказал Сергей Магдысюк.

По словам начальника Чугуевской РВА Сергея Лободенко, полученные от Харьковской ОВА металлопластиковые окна направят на объекты социальной сферы – школы и жилые дома, пострадавшие в результате вооруженной агрессии оккупантов.

В частности, Чугуевскому обществу доставили 350 квадратных метров окон. Их передадут жителям дома, дважды пострадавшему от российских ударов.

“1 декабря около полуночи российская ракета попала в жилой дом. Удар пришелся на верхний этаж, в результате чего значительные разрушения понес первый подъезд. Этот дом пострадал вторично. Впервые это произошло еще в июне, когда вражеский боеприпас попал в лицей, расположенный рядом. Сегодня получаем окна и будем передавать их жителям для последующей установки в своих жилищах”, — рассказал заместитель председателя Чугуевской городской военной администрации Константин Бармин.

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