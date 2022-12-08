У хати і школи. Мешканцям Харківщини передали вікна для відновлення житла

Мешканцям Чугуївщини, які постраждали від російських обстрілів, постачають вікна для відновлення житла, повідомила ХОВА.

Цього тижня до Чугуївського району доставили 3400 квадратних метрів віконної продукції.

“За нашим зверненням з державного резервного фонду було надано близько 105 та з обласного бюджету – 60 мільйонів гривень, на які ми придбали високоякісну віконну продукцію, що відповідає новітнім вимогам”, – розповів директор Департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА Сергій Магдисюк.

Він додав, що робота із забезпечення населення віконною продукцією продовжується також в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах. Розглядають можливість передачі вікон і для жителів Харкова.

“У наших планах – протягом цього та наступного тижнів доставити віконну продукцію людям, щоб вони могли монтувати їх у своїх помешканнях та зустріти Новий рік з новими вікнами в теплих оселях”, – розповів Сергій Магдисюк.

За словами начальника Чугуївської РВА Сергія Лободенка, отримані від Харківської ОВА металопластикові вікна спрямують на об’єкти соціальної сфери – школи та житлові будинки, які постраждали в результаті збройної агресії окупантів.

Зокрема, Чугуївській громаді доставили 350 квадратних метрів вікон. Їх передадуть жителям будинку, що двічі постраждав від російських ударів.

“1 грудня близько опівночі російська ракета влучила у житловий будинок. Удар прийшовся на верхній поверх, внаслідок чого значних руйнувань зазнав перший під’їзд. Цей будинок постраждав вдруге. Вперше це сталося ще в червні, коли ворожий боєприпас влучив у ліцей, розташований поряд. Сьогодні отримуємо вікна та будемо передавати їх мешканцям для подальшого встановлення у своїх помешканнях”, – розповів заступник голови Чугуївської міської військової адміністрації Костянтин Бармін.