Live
  • Четвер 08.12.2022
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.52
    • 🟢

У хати і школи. Мешканцям Харківщини передали вікна для відновлення житла

Суспільство 16:07   08.12.2022
Оксана Якушко
У хати і школи. Мешканцям Харківщини передали вікна для відновлення житла

Мешканцям Чугуївщини, які постраждали від російських обстрілів, постачають вікна для відновлення житла, повідомила ХОВА.

Цього тижня до Чугуївського району доставили 3400 квадратних метрів віконної продукції.

“За нашим зверненням з державного резервного фонду було надано близько 105 та з обласного бюджету – 60 мільйонів гривень, на які ми придбали високоякісну віконну продукцію, що відповідає новітнім вимогам”, – розповів директор Департаменту ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА Сергій Магдисюк.

Він додав, що робота із забезпечення населення віконною продукцією продовжується також в Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах. Розглядають можливість передачі вікон і для жителів Харкова.

“У наших планах – протягом цього та наступного тижнів доставити віконну продукцію людям, щоб вони могли монтувати їх у своїх помешканнях та зустріти Новий рік з новими вікнами в теплих оселях”, – розповів Сергій Магдисюк.

За словами начальника Чугуївської РВА Сергія Лободенка, отримані від Харківської ОВА металопластикові вікна спрямують на об’єкти соціальної сфери – школи та житлові будинки, які постраждали в результаті збройної агресії окупантів.

Зокрема, Чугуївській громаді доставили 350 квадратних метрів вікон. Їх передадуть жителям будинку, що двічі постраждав від російських ударів.

“1 грудня близько опівночі російська ракета влучила у житловий будинок. Удар прийшовся на верхній поверх, внаслідок чого значних руйнувань зазнав перший під’їзд. Цей будинок постраждав вдруге. Вперше це сталося ще в червні, коли ворожий боєприпас влучив у ліцей, розташований поряд. Сьогодні отримуємо вікна та будемо передавати їх мешканцям для подальшого встановлення у своїх помешканнях”, – розповів заступник голови Чугуївської міської військової адміністрації Костянтин Бармін.

Читайте також:  У Харкові комунальники закрили у двох районах понад 17 тисяч вікон

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

14:40
Здавав АТО-шників військовим рф. Викрили зрадника-поліціянта на Куп‘янщині
13:48
ПР, БПП, служба рф – гучна кар’єра посадовиці з Харківщини, яку впіймала СБУ
21:52
У Печенігах упали ворожі ракети, збиті українською ППО – селищний голова
21:35
Окупанти вдарили по селищу на Чугуївщині, почалася пожежа – ОП (фото)
19:14
Армія РФ знову вдарила ракетами по Харківщині – соцмережі

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У хати і школи. Мешканцям Харківщини передали вікна для відновлення житла»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 16:07;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканцям Чугуївщини, які постраждали від російських обстрілів, постачають вікна для відновлення житла, повідомила ХОВА.".