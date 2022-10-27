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У Харкові комунальники закрили у двох районах більше 17 тисяч вікон

Суспільство 14:26   27.10.2022
Оксана Якушко
У Харкові комунальники закрили у двох районах більше 17 тисяч вікон

У Харкові фахівці КП “Харківжитлобуд” готують житловий фонд до опалювального сезону, повідомили у Харківській міськраді.

У будинках Індустріального та Слобідського району фахівці підприємства вже закрили 17,4 тис. вікон, відремонтували 87 дверей та вхідні групи у 31 під’їзді, а також 114 покрівель.

У семи будинках, які постраждали від обстрілів, комунальники відновили конструктиви, у 15 – налагодили роботу внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання, у 17 – встановили нові вікна. Також робітники встановили пандуси та вивезли сміття після демонтажу будівель, пошкоджених під час обстрілу.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2022 в 14:26;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові фахівці КП “Харківжитлобуд” готують житловий фонд до опалювального сезону, повідомили у Харківській міськраді.".