У Харкові комунальники закрили у двох районах більше 17 тисяч вікон

У Харкові фахівці КП “Харківжитлобуд” готують житловий фонд до опалювального сезону, повідомили у Харківській міськраді.

У будинках Індустріального та Слобідського району фахівці підприємства вже закрили 17,4 тис. вікон, відремонтували 87 дверей та вхідні групи у 31 під’їзді, а також 114 покрівель.

У семи будинках, які постраждали від обстрілів, комунальники відновили конструктиви, у 15 – налагодили роботу внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання, у 17 – встановили нові вікна. Також робітники встановили пандуси та вивезли сміття після демонтажу будівель, пошкоджених під час обстрілу.