Відновлення будинків у Харкові: за тиждень роботи провели в 60 будинках
Роботи, які зараз проводять у Харкові, в мерії називають “усунення аварійності” у будинках.
За минулий тиждень “аварійність усунули” у 60 будинках, відзвітували в міськраді. Найбільш поширеною проблемою в місті залишаються вибиті вибухами вікна. Загалом, за підрахунками міського департаменту ЖКГ, у результаті російських обстрілів Харкова вікна вилетіли або були пошкоджені у 4448 будинках. У 3,3 тис. таких будинків уже побували ремонтники.
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На другій позиції щодо пошкоджень російськими обстрілами – дахи. Вони пошкоджені в 1893 будинках Харкова. Наразі в ремонтні роботи провели в 953 будинках.
Стіни постраждали в 1031 будинку. І поки що саме їхнє відновлення забирає найбільше часу – ремонтники вирішили проблему в 174 будинках. Вхідні групи (під’їзди) зазнали руйнувань у 753 багатоквартирних будинках, у 259 відновлювальні роботи вже провели.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 12:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлення будинків у Харкові: за тиждень роботи провели в 60 будинках".