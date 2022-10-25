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Відновлення будинків у Харкові: за тиждень роботи провели в 60 будинках

Суспільство 12:20   25.10.2022
Оксана Горун
Відновлення будинків у Харкові: за тиждень роботи провели в 60 будинках

Роботи, які зараз проводять у Харкові, в мерії називають “усунення аварійності” у будинках.

За минулий тиждень “аварійність усунули” у 60 будинках, відзвітували в міськраді. Найбільш поширеною проблемою в місті залишаються вибиті вибухами вікна. Загалом, за підрахунками міського департаменту ЖКГ, у результаті російських обстрілів Харкова вікна вилетіли або були пошкоджені у 4448 будинках. У 3,3 тис. таких будинків уже побували ремонтники.

Закрите ДСП вікно, вибите вибухом у Харкові

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    • На другій позиції щодо пошкоджень російськими обстрілами – дахи. Вони пошкоджені в 1893 будинках Харкова. Наразі в ремонтні роботи провели в 953 будинках.

    Ремонт даху у Харкові

    Стіни постраждали в 1031 будинку. І поки що саме їхнє відновлення забирає найбільше часу – ремонтники вирішили проблему в 174 будинках. Вхідні групи (під’їзди) зазнали руйнувань у 753 багатоквартирних будинках, у 259 відновлювальні роботи вже провели.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 12:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлення будинків у Харкові: за тиждень роботи провели в 60 будинках".