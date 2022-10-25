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Восстановление домов в Харькове: за неделю работы провели в 60 зданиях

Общество 12:20   25.10.2022
Оксана Горун
Восстановление домов в Харькове: за неделю работы провели в 60 зданиях

Работы, которые сейчас проводят в Харькове, в мэрии называют «устранение аварийности» в домах.

За прошедшую неделю «аварийность устранили» в 60 домах, отчитались в горсовете. Наиболее распространенной проблемой в городе остаются выбитые взрывами окна. Всего, по подсчетам городского департамента ЖКХ, в результете российских обстрелов Харькова окна вылетели или были повреждены в 4448 домах. В 3,3 тыс. таких домов уже побывали ремонтники.

Закрытое ДСП окно, выбитое взрывом в Харькове

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    • На второй позиции по повреждениям российскими обстрелами — крыши. Они повреждены в 1893 домах Харькова. На сейчасв ремонтные работы провели в 953 зданиях.

    Ремонт крыши в Харькове

    Стены пострадали в 1031 доме. И пока что именно их восстановление занимает наибольшее время — ремонтники решили проблему в 174 домах. Входные группы (подъезды) претерпели разрушения в 753 многоквартирных домах, в 259 восстановительные работы уже провели.

    Автор: Оксана Горун

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