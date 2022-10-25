Восстановление домов в Харькове: за неделю работы провели в 60 зданиях
Работы, которые сейчас проводят в Харькове, в мэрии называют «устранение аварийности» в домах.
За прошедшую неделю «аварийность устранили» в 60 домах, отчитались в горсовете. Наиболее распространенной проблемой в городе остаются выбитые взрывами окна. Всего, по подсчетам городского департамента ЖКХ, в результете российских обстрелов Харькова окна вылетели или были повреждены в 4448 домах. В 3,3 тыс. таких домов уже побывали ремонтники.
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На второй позиции по повреждениям российскими обстрелами — крыши. Они повреждены в 1893 домах Харькова. На сейчасв ремонтные работы провели в 953 зданиях.
Стены пострадали в 1031 доме. И пока что именно их восстановление занимает наибольшее время — ремонтники решили проблему в 174 домах. Входные группы (подъезды) претерпели разрушения в 753 многоквартирных домах, в 259 восстановительные работы уже провели.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 12:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановление домов в Харькове: за неделю работы провели в 60 зданиях".