Live
  • Четверг 27.10.2022
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.64
    • 🟢

В Харькове коммунальщики закрыли в двух районах более 17 тысяч окон

Общество 14:26   27.10.2022
Оксана Якушко
В Харькове коммунальщики закрыли в двух районах более 17 тысяч окон

В Харькове специалисты КП «Харьковжилстрой» готовят жилищный фонд к отопительному сезону, сообщили в Харьковском горсовете.

В домах Индустриального и Слободского района специалисты предприятия уже закрыли 17,4 тыс. окон, отремонтировали 87 дверей и входные группы в 31 подъезде, а также 114 кровель.

В семи домах, пострадавших от обстрелов, коммунальщики возобновили конструктивы, в 15 – наладили работу внутридомовых сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения, в 17 – установили новые окна. Также рабочие установили пандусы и вывезли мусор после демонтажа зданий, поврежденных при обстреле.

Читайте также: Восстановление домов в Харькове: за неделю работы провели в 60 зданиях

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

14:43
И.о. главы СБУ Малюк: «В Харькове задержали не просто агента, а резидента рф»
12:50
На Харьковщине возобновляют электроснабжение и газ возле Изюма и Купянска
09:22
Ремонт домов в Харькове: демонтируют разрушенные плиты и укрепляют стены
21:05
В частном секторе Купянска газ уже есть, а в многоэтажках появится на днях
20:41
Для спасателей деоккупированного Изюма сыграл оркестр (видео)

  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове коммунальщики закрыли в двух районах более 17 тысяч окон»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 14:26;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове специалисты КП «Харьковжилстрой» готовят жилищный фонд к отопительному сезону, сообщили в Харьковском горсовете.".