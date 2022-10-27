В Харькове коммунальщики закрыли в двух районах более 17 тысяч окон
В Харькове специалисты КП «Харьковжилстрой» готовят жилищный фонд к отопительному сезону, сообщили в Харьковском горсовете.
В домах Индустриального и Слободского района специалисты предприятия уже закрыли 17,4 тыс. окон, отремонтировали 87 дверей и входные группы в 31 подъезде, а также 114 кровель.
В семи домах, пострадавших от обстрелов, коммунальщики возобновили конструктивы, в 15 – наладили работу внутридомовых сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения, в 17 – установили новые окна. Также рабочие установили пандусы и вывезли мусор после демонтажа зданий, поврежденных при обстреле.
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2022 в 14:26;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове специалисты КП «Харьковжилстрой» готовят жилищный фонд к отопительному сезону, сообщили в Харьковском горсовете.".