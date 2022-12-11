Пожар в доме под Харьковом: погиб сотрудник экопарка (подробности, фото)
В результате пожара в доме в поселке Лесное под Харьковом погиб работник экопарка.
Во время тушения огня в одной из квартир в ванной комнате чрезвычайники обнаружили тело 54-летнего мужчины, сообщила «Суспільному» сотрудница пресс-службы облуправления ГСЧС Людмила Дмитриева.
«Он жил в квартире один, это дом барачного типа. В этой квартире газ был отключен, у мужчины в квартире стоял газовый баллон. Мужчина работал в экопарке», — рассказала Дмитриева.
Огонь повредил пять квартир, сообщил Малоданиловский поселковый голова Александр Гололобов.
«В этом году очень тяжелая зима, но не следует забывать о безопасности. Призываю всех к соблюдению мер пожарной безопасности», — написал чиновник.
Фото: Александр Гололобов
Ранее в облуправлении ГСЧС сообщили, что пожар, не связанный с боевыми действиями, начался около 5 утра 11 декабря. Адрес дома — ул. Молодежная 4. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Спасатели искали человека, находившегося внутри. Причина возгорания устанавливаются.
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 15:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате пожара в доме в поселке Лесное под Харьковом погиб работник экопарка.".