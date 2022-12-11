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Пожежа в будинку під Харковом: загинув працівник екопарку (подробиці, фото)

Події 15:00   11.12.2022
Олена Нагорна
Пожежа в будинку під Харковом: загинув працівник екопарку (подробиці, фото)

Внаслідок пожежі в будинку у селищі Лісне під Харковом загинув працівник екопарку.

Під час гасіння вогню в одній із квартир у ванній кімнаті надзвичайники виявили тіло 54-річного чоловіка, повідомила “Суспільному” співробітниця пресслужби облуправління ДСНС Людмила Дмитрієва.

“Він жив у квартирі сам, це будинок барачного типу. У цій квартирі газ був відключений, у чоловіка у квартирі стояв газовий балон. Чоловік працював в екопарку”, – розповіла Дмитрієва.

Вогонь пошкодив п’ять квартир, повідомив Малоданилівський селищний голова Олександр Гололобов.

“Цього року дуже важка зима, але не слід забувати про безпеку. Закликаю всіх до дотримання заходів пожежної безпеки”, – написав посадовець.


Фото: Олександр Гололобов

Раніше в облуправлінні ДСНС повідомили, що пожежа, не пов’язана з бойовими діями, почалася близько 5-ї ранку 11 грудня. Адреса будинку – вул. Молодіжна, 4. Площа загоряння становила 400 квадратних метрів. Рятувальники шукали людину, яка знаходилася всередині. Причина займання встановлюється.

Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2022 в 15:00;

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