Під Харковом – пожежа в багатоквартирному будинку: рятувальники шукають людину

Протягом доби бійці ДСНС виїжджали на гасіння 14 пожеж у Харківській області, одна з яких була пов’язана з ворожими обстрілами.

Пожежа, викликана обстрілами, сталася в Куп’янському районі. На території приватного домоволодіння горіли гараж та легковик. Площа пожежі становила 20 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає, розповіли у пресслужбі облуправління ДСНС.

Ще одна пожежа, не пов’язана з бойовими діями, почалася близько 5-ї ранку 11 грудня. У селищі Лісне під Харковом спалахнув багатоквартирний будинок за адресою: вул. Молодіжна 4. Площа загоряння становить 400 квадратних метрів – ДСНСники локалізували пожежу, зараз триває ліквідація. За інформацією сусідів, на місці загоряння може бути людина, рятувальники проводять пошуки. Причину пожежі встановлюють.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 312 вибухонебезпечних предметів.