Под Харьковом — пожар в многоквартирном доме: спасатели ищут человека

В течение суток бойцы ГСЧС выезжали на тушение 14 пожаров в Харьковской области, один из которых был связан с вражескими обстрелами.

Пожар, вызванный обстрелами, произошел в Купянском районе. На территории частного домовладения горели гараж и легковушка. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, рассказали в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Еще один пожар, не связанный с боевыми действиями, начался около 5-ти утра 11 декабря. В поселке Лесное под Харьковом загорелся многоквартирный дом по адресу: ул. Молодежная 4. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров — ГСЧСники локализовали пожар, сейчас продолжается ликвидация. По информации соседей, на месте возгорания может находиться человек, спасатели проводят поиски. Причина пожара устанавливаются.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 312 взрывоопасных предметов.