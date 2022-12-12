В Кулиничах восстанавливают поврежденные обстрелами дома (фото)

Строители восстанавливают кирпичную кладку в жилых многоэтажках, которые разрушала российская армия.

«В жилом массиве Кулиничи в Немышлянском районе восстанавливают поврежденные вражескими снарядами дома, — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. — В одном из домов по ул. Грищенко восстанавливают фасадные стены, устанавливают балки для проведения сварочных работ и последующего восстановления плит перекрытия. Также в квартирах жителей, которые претерпели разрушения, уже установлены новые окна».

В еще одном поврежденном доме на той же улице рабочие выполняют кладку внутренних стен в квартирах жильцов.