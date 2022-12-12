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У Кулиничах відновлюють пошкоджені обстрілами будинки (фото)

Суспільство 09:31   12.12.2022
Оксана Горун
У Кулиничах відновлюють пошкоджені обстрілами будинки (фото) Фото: Харківська міськрада

Будівельники відновлюють цегляну кладку в багатоповерхівках, які руйнувала російська армія.

“У житловому масиві Кулиничі в Немишлянському районі відновлюють пошкоджені ворожими снарядами будинки, – повідомила пресслужба Харківської міськради. – В одному з будинків по вул. Грищенка відновлюють фасадні стіни, встановлюють балки для проведення зварювальних робіт та подальшого відновлення плит перекриття. Також у квартирах, які зазнали руйнацій, вже встановлено нові вікна”.

Відновлення зруйнованих будинків у Кулиничах

Ще в одному пошкодженому будинку на тій само вулиці робітники виконують кладку внутрішніх стін у квартирах мешканців.

Відновлення зруйнованих будинків у Кулиничах 2

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    • Відновлення зруйнованих будинків у Кулиничах 4

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 09:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будівельники відновлюють цегляну кладку в багатоповерхівках, які руйнувала російська армія".