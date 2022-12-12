У Кулиничах відновлюють пошкоджені обстрілами будинки (фото)

Будівельники відновлюють цегляну кладку в багатоповерхівках, які руйнувала російська армія.

“У житловому масиві Кулиничі в Немишлянському районі відновлюють пошкоджені ворожими снарядами будинки, – повідомила пресслужба Харківської міськради. – В одному з будинків по вул. Грищенка відновлюють фасадні стіни, встановлюють балки для проведення зварювальних робіт та подальшого відновлення плит перекриття. Також у квартирах, які зазнали руйнацій, вже встановлено нові вікна”.

Ще в одному пошкодженому будинку на тій само вулиці робітники виконують кладку внутрішніх стін у квартирах мешканців.