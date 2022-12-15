Часть освобожденной громады на Харьковщине из-за аварии осталась без света
Об аварии на высоковольтной ЛЭП, снабжающей Балаклею и ближайшие населенные пункты, сообщила пресс-служба Балаклейского горсовета.
«В связи с аварийной ситуацией на высоковольтной линии электропередач вчера вечером исчезло электроснабжение части абонентов Балаклейской громады. В настоящее время по резервной схеме производится запитывание. В этой связи просим всех максимально ограничить использование энергопотребляющих приборов», — подчеркнуло руководство громады.
По информации горсовета, без света остается часть поселка Лагеря, Вербовка и часть частного сектора в Балаклее.
Вместе со светом исчезло и водоснабжение, однако водозабор уже запитали.
Читайте также: Перебегал дорогу в неположенном месте: в Харькове в ДТП погиб пешеход (фото)
«Идет процесс заполнения системы», — отметили в громаде.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Часть освобожденной громады на Харьковщине из-за аварии осталась без света»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 09:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об аварии на высоковольтной ЛЭП, снабжающей Балаклею и ближайшие населенные пункты, сообщила пресс-служба Балаклейского горсовета".