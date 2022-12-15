Часть освобожденной громады на Харьковщине из-за аварии осталась без света

Об аварии на высоковольтной ЛЭП, снабжающей Балаклею и ближайшие населенные пункты, сообщила пресс-служба Балаклейского горсовета.

«В связи с аварийной ситуацией на высоковольтной линии электропередач вчера вечером исчезло электроснабжение части абонентов Балаклейской громады. В настоящее время по резервной схеме производится запитывание. В этой связи просим всех максимально ограничить использование энергопотребляющих приборов», — подчеркнуло руководство громады.

По информации горсовета, без света остается часть поселка Лагеря, Вербовка и часть частного сектора в Балаклее.

Вместе со светом исчезло и водоснабжение, однако водозабор уже запитали.

«Идет процесс заполнения системы», — отметили в громаде.