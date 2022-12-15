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Часть освобожденной громады на Харьковщине из-за аварии осталась без света

Происшествия 09:18   15.12.2022
Оксана Горун
Часть освобожденной громады на Харьковщине из-за аварии осталась без света

Об аварии на высоковольтной ЛЭП, снабжающей Балаклею и ближайшие населенные пункты, сообщила пресс-служба Балаклейского горсовета.

«В связи с аварийной ситуацией на высоковольтной линии электропередач вчера вечером исчезло электроснабжение части абонентов Балаклейской громады. В настоящее время по резервной схеме производится запитывание. В этой связи просим всех максимально ограничить использование энергопотребляющих приборов», — подчеркнуло руководство громады.

По информации горсовета, без света остается часть поселка Лагеря, Вербовка и часть частного сектора в Балаклее.

Вместе со светом исчезло и водоснабжение, однако водозабор уже запитали.

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    • «Идет процесс заполнения системы», — отметили в громаде.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 09:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об аварии на высоковольтной ЛЭП, снабжающей Балаклею и ближайшие населенные пункты, сообщила пресс-служба Балаклейского горсовета".