Частина звільненої громади на Харківщині через аварію залишилася без світла
Про аварію на високовольтній ЛЕП, що забезпечує електрикою Балаклію та найближчі населені пункти, повідомила пресслужба Балаклійської міськради.
“У зв’язку з аварійною ситуацією на високовольтній лінії електропередач вчора ввечері зникло електропостачання частини абонентів Балаклійської громади. На даний час по резервній схемі проводиться заживлення. У зв’язку з цим просимо всіх максимально обмежити використання енергоспоживаючих приладів“, – наголосило керівництво громади.
За інформацією міськради, без світла залишається частина селища Лагері, Вербівка та частина приватного сектору міста Балаклія.
Разом зі світлом зникло й водопостачання, проте водозабір уже заживили.
Читайте також: На Салтівці – аварія на водопроводі: частина району без води
“Йде процес заповнення системи”, – зазначили в громаді.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Частина звільненої громади на Харківщині через аварію залишилася без світла»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 09:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про аварію на високовольтній ЛЕП, що забезпечує електрикою Балаклію та найближчі населені пункти, повідомила пресслужба Балаклійської міськради".