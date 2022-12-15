Частина звільненої громади на Харківщині через аварію залишилася без світла

Про аварію на високовольтній ЛЕП, що забезпечує електрикою Балаклію та найближчі населені пункти, повідомила пресслужба Балаклійської міськради.

“У зв’язку з аварійною ситуацією на високовольтній лінії електропередач вчора ввечері зникло електропостачання частини абонентів Балаклійської громади. На даний час по резервній схемі проводиться заживлення. У зв’язку з цим просимо всіх максимально обмежити використання енергоспоживаючих приладів“, – наголосило керівництво громади.

За інформацією міськради, без світла залишається частина селища Лагері, Вербівка та частина приватного сектору міста Балаклія.

Разом зі світлом зникло й водопостачання, проте водозабір уже заживили.

“Йде процес заповнення системи”, – зазначили в громаді.