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Частина звільненої громади на Харківщині через аварію залишилася без світла

Події 09:18   15.12.2022
Оксана Горун
Частина звільненої громади на Харківщині через аварію залишилася без світла

Про аварію на високовольтній ЛЕП, що забезпечує електрикою Балаклію та найближчі населені пункти, повідомила пресслужба Балаклійської міськради.

У зв’язку з аварійною ситуацією на високовольтній лінії електропередач вчора ввечері зникло електропостачання частини абонентів Балаклійської громади. На даний час по резервній схемі проводиться заживлення. У зв’язку з цим просимо всіх максимально обмежити використання енергоспоживаючих приладів“, – наголосило керівництво громади.

За інформацією міськради, без світла залишається частина селища Лагері, Вербівка та частина приватного сектору міста Балаклія.

Разом зі світлом зникло й водопостачання, проте водозабір уже заживили.

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    • “Йде процес заповнення системи”, – зазначили в громаді.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 09:18;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про аварію на високовольтній ЛЕП, що забезпечує електрикою Балаклію та найближчі населені пункти, повідомила пресслужба Балаклійської міськради".