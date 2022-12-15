ДТП с фурой и легковушкой в Харькове: пострадали четыре человека (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В результате ДТП на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Льва Ландау вечером 14 декабря пострадали четыре человека.
Около 20:15 столкнулись фура Renault Premium с полуприцепом и Hyundai Sonata. После удара грузовой автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору, рассказали в пресс-службе облуправления Нацполиции.
В результате аварии получили травмы 56-летний водитель Hyundai Sonata и трое его пассажиров — женщины 42, 53 и 31 года.
Открыто уголовное производство.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 17:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ДТП на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Льва Ландау вечером 14 декабря пострадали четыре человека.".