ДТП с фурой и легковушкой в Харькове: пострадали четыре человека (фото)

В результате ДТП на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Льва Ландау вечером 14 декабря пострадали четыре человека.

Около 20:15 столкнулись фура Renault Premium с полуприцепом и Hyundai Sonata. После удара грузовой автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору, рассказали в пресс-службе облуправления Нацполиции.

В результате аварии получили травмы 56-летний водитель Hyundai Sonata и трое его пассажиров — женщины 42, 53 и 31 года.

Открыто уголовное производство.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области