ДТП із фурою та легковиком у Харкові: постраждали чотири людини (фото)
Внаслідок ДТП на перехресті проспектів Героїв Сталінграда та Льва Ландау ввечері 14 грудня постраждали чотири особи.
Близько 20:15 зіштовхнулися фура Renault Premium з напівпричепом та Hyundai Sonata. Після удару вантажний автомобіль виїхав за межі проїжджої частини та врізався в електроопору, розповіли у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Внаслідок аварії отримали травми 56-річний водій Hyundai Sonata та троє його пасажирів – жінки 42, 53 та 31 року.
Відкрито кримінальне провадження.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 17:43;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ДТП на перехресті проспектів Героїв Сталінграда та Льва Ландау ввечері 14 грудня постраждали чотири особи.".