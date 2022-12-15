ДТП із фурою та легковиком у Харкові: постраждали чотири людини (фото)

Внаслідок ДТП на перехресті проспектів Героїв Сталінграда та Льва Ландау ввечері 14 грудня постраждали чотири особи.

Близько 20:15 зіштовхнулися фура Renault Premium з напівпричепом та Hyundai Sonata. Після удару вантажний автомобіль виїхав за межі проїжджої частини та врізався в електроопору, розповіли у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Внаслідок аварії отримали травми 56-річний водій Hyundai Sonata та троє його пасажирів – жінки 42, 53 та 31 року.

Відкрито кримінальне провадження.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області