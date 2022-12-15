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ДТП із фурою та легковиком у Харкові: постраждали чотири людини (фото)

Події 17:43   15.12.2022
Елена Нагорная
ДТП із фурою та легковиком у Харкові: постраждали чотири людини (фото)

Внаслідок ДТП на перехресті проспектів Героїв Сталінграда та Льва Ландау ввечері 14 грудня постраждали чотири особи.

Близько 20:15 зіштовхнулися фура Renault Premium з напівпричепом та Hyundai Sonata. Після удару вантажний автомобіль виїхав за межі проїжджої частини та врізався в електроопору, розповіли у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Внаслідок аварії отримали травми 56-річний водій Hyundai Sonata та троє його пасажирів – жінки 42, 53 та 31 року.

Відкрито кримінальне провадження.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 17:43;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ДТП на перехресті проспектів Героїв Сталінграда та Льва Ландау ввечері 14 грудня постраждали чотири особи.".