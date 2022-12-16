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Будьте в укрытиях — Синегубов предупредил жителей Харьковщины

Общество 07:57   16.12.2022
Оксана Горун
Будьте в укрытиях — Синегубов предупредил жителей Харьковщины

В Харьковской области оглашена воздушная тревога, которую глава ХОВА Олег Синегубов просит не игнорировать.

«Внимание, уважаемые жители Харькова и области: не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях», — написал Синегубов в telegram.

Воздушная тревога в регионе звучит с 7:48. Наблюдатели сообщают о пусках ракет дальней стратегической авиацией РФ. Масштабная тревога в данный момент объявлена более чем в половине областей Украины.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 декабря 2022 в 07:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области оглашена воздушная тревога, которую глава ХОВА Олег Синегубов просит не игнорировать".