Будьте в укрытиях — Синегубов предупредил жителей Харьковщины

В Харьковской области оглашена воздушная тревога, которую глава ХОВА Олег Синегубов просит не игнорировать.

«Внимание, уважаемые жители Харькова и области: не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях», — написал Синегубов в telegram.

Воздушная тревога в регионе звучит с 7:48. Наблюдатели сообщают о пусках ракет дальней стратегической авиацией РФ. Масштабная тревога в данный момент объявлена более чем в половине областей Украины.