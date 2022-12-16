Будьте в укриттях – Синєгубов попередив мешканців Харківщини

У Харківській області оголошено повітряну тривогу, яку голова ХОВА Олег Синєгубов просить не ігнорувати.

“Увага, шановні жителі Харкова та області: не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Повітряна тривога у регіоні звучить із 7:48. Спостерігачі повідомляють про запуски ракет дальньою стратегічною авіацією РФ. Масштабну тривогу наразі оголошено більш ніж у половині областей України.