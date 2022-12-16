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Будьте в укриттях – Синєгубов попередив мешканців Харківщини

Суспільство 07:57   16.12.2022
Оксана Горун
Будьте в укриттях – Синєгубов попередив мешканців Харківщини

У Харківській області оголошено повітряну тривогу, яку голова ХОВА Олег Синєгубов просить не ігнорувати.

Увага, шановні жителі Харкова та області: не ігноруйте сигнал повітряної тривоги! Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Повітряна тривога у регіоні звучить із 7:48. Спостерігачі повідомляють про запуски ракет дальньою стратегічною авіацією РФ. Масштабну тривогу наразі оголошено більш ніж у половині областей України.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2022 в 07:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області оголошено повітряну тривогу, яку голова ХОВА Олег Синєгубов просить не ігнорувати".