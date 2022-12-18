Военные восстановили три моста на Харьковщине, в работе — еще три (фото)
Военнослужащие Государственной специальной службы транспорта Минобороны восстанавливают мосты на Харьковщине совместно с «Укравтодором», сообщило информагентство Минобороны «АрмияInform».
«Почти сразу после освобождения территорий Харьковской области тактические группы путевосстановительных подразделений ГССТ приступили к выполнению задач на Харьковщине. На днях военные при поддержке местных властей и в тесном сотрудничестве с «Укравтодором» завершили восстановление трех мостов в Харьковской области», — проинформировали в ИА Минобороны.
Сейчас военные работают над восстановлением еще трех конструкций, разрушенных во время боевых действий на Харьковщине. Среди них — капитальный мост, восстановление которого позволит сократить логистику жителям региона более чем на 50 километров. Из соображений безопасности место проведения работ военные не сообщают.
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«Задача – построить 30 погонных метров мостового полотна, — отметил руководитель одной из тактических групп, задействованных на объекте, главный инженер, подполковник Олег Сомок. — Уже забиты сваи, и продолжается процесс укладки балок мостовых конструкций и арматуры. Из-за внезапной оттепели уровень воды в реке поднялся более чем на метр. Это внесло определенные коррективы в сроки постройки. Однако мост будет сдан в срок».
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2022 в 12:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военнослужащие Государственной специальной службы транспорта Минобороны восстанавливают мосты на Харьковщине совместно с «Укравтодором», сообщило информагентство Минобороны «АрмияInform»".