Военные восстановили три моста на Харьковщине, в работе — еще три (фото)

Военнослужащие Государственной специальной службы транспорта Минобороны восстанавливают мосты на Харьковщине совместно с «Укравтодором», сообщило информагентство Минобороны «АрмияInform».

«Почти сразу после освобождения территорий Харьковской области тактические группы путевосстановительных подразделений ГССТ приступили к выполнению задач на Харьковщине. На днях военные при поддержке местных властей и в тесном сотрудничестве с «Укравтодором» завершили восстановление трех мостов в Харьковской области», — проинформировали в ИА Минобороны.

Сейчас военные работают над восстановлением еще трех конструкций, разрушенных во время боевых действий на Харьковщине. Среди них — капитальный мост, восстановление которого позволит сократить логистику жителям региона более чем на 50 километров. Из соображений безопасности место проведения работ военные не сообщают.

«Задача – построить 30 погонных метров мостового полотна, — отметил руководитель одной из тактических групп, задействованных на объекте, главный инженер, подполковник Олег Сомок. — Уже забиты сваи, и продолжается процесс укладки балок мостовых конструкций и арматуры. Из-за внезапной оттепели уровень воды в реке поднялся более чем на метр. Это внесло определенные коррективы в сроки постройки. Однако мост будет сдан в срок».