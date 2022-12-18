Військові відновили три мости на Харківщині, у роботі – ще три (фото)
Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту Міноборони відновлюють мости на Харківщині разом із “Укравтодором”, повідомило інформагентство Міноборони “АрміяInform”.
“Майже відразу після звільнення територій Харківської області тактичні групи дорожньо-відновлювальних підрозділів ДССТ розпочали виконання завдань на Харківщині. Днями військові за підтримки місцевої влади та в тісній співпраці з “Укравтодором” завершили відновлення трьох мостів у Харківській області”, – поінформували в ІА Міноборони.
Наразі військові працюють над відновленням ще трьох конструкцій, зруйнованих під час бойових дій на Харківщині. Серед них – капітальний міст, відновлення якого дозволить скоротити логістику мешканцям регіону на понад 50 кілометрів. З міркувань безпеки місце проведення робіт військові не повідомляють.
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“Завдання – побудувати 30 погонних метрів мостового полотна, – зазначив керівник однієї з тактичних груп, задіяних на об’єкті, головний інженер, підполковник Олег Сомок. – Уже забиті палі, та триває процес укладання балок мостових конструкцій і арматури. Через раптову відлигу рівень води у річці піднявся більш ніж на метр. Це внесло певні корективи у строки будівництва. Проте міст буде зданий у термін”.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2022 в 12:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту Міноборони відновлюють мости на Харківщині разом із “Укравтодором”, повідомило інформагентство Міноборони “АрміяInform”".