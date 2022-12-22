В Харькове пьяный и бесправный водитель нарушил ПДД и получил штраф в 20 тысяч

Днем 22 декабря в Харькове на улице Старицкого патрульные полицейские остановили автомобиль Hyundai за нарушение ПДД.

Правоохранители предложили водителю пройти осмотр на состояние опьянения. Прибор Drager показал 2,54 промилле алкоголя в крови, что превышает допустимую норму более чем в 12 раз, сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.

При проверке документов копы установили, что водитель судом был лишен права управления транспортными средствами.

На нарушителя составили административный протокол по ч.1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и вынесли постановление о наложении штрафа в 20400 гривен по ч.4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.