В Харькове пьяный и бесправный водитель нарушил ПДД и получил штраф в 20 тысяч
Днем 22 декабря в Харькове на улице Старицкого патрульные полицейские остановили автомобиль Hyundai за нарушение ПДД.
Правоохранители предложили водителю пройти осмотр на состояние опьянения. Прибор Drager показал 2,54 промилле алкоголя в крови, что превышает допустимую норму более чем в 12 раз, сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.
При проверке документов копы установили, что водитель судом был лишен права управления транспортными средствами.
На нарушителя составили административный протокол по ч.1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и вынесли постановление о наложении штрафа в 20400 гривен по ч.4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 17:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 22 декабря в Харькове на улице Старицкого патрульные полицейские остановили автомобиль Hyundai за нарушение ПДД.".