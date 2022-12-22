У Харкові п’яний і безправний водій порушив ПДР і отримав штраф у 20 тисяч
Вдень 22 грудня у Харкові на вулиці Старицького патрульні поліцейські зупинили автомобіль Hyundai за порушення ПДР.
Правоохоронці запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння. Прилад Drager показав 2,54 проміле алкоголю у крові, що перевищує допустиму норму більш ніж у 12 разів, повідомили у пресслужбі Управління патрульної поліції у Харківській області.
Під час перевірки документів копи встановили, що водія судом було позбавлено права керування транспортними засобами.
На порушника склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (управління транспортним засобом у стані сп’яніння) та винесли постанову про накладання штрафу у 20400 гривень за ч.4 ст. 126 (управління транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КпАП.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 17:12;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 22 грудня у Харкові на вулиці Старицького патрульні поліцейські зупинили автомобіль Hyundai за порушення ПДР.".