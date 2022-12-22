У Харкові п’яний і безправний водій порушив ПДР і отримав штраф у 20 тисяч

Вдень 22 грудня у Харкові на вулиці Старицького патрульні поліцейські зупинили автомобіль Hyundai за порушення ПДР.

Правоохоронці запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння. Прилад Drager показав 2,54 проміле алкоголю у крові, що перевищує допустиму норму більш ніж у 12 разів, повідомили у пресслужбі Управління патрульної поліції у Харківській області.

Під час перевірки документів копи встановили, що водія судом було позбавлено права керування транспортними засобами.

На порушника склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (управління транспортним засобом у стані сп’яніння) та винесли постанову про накладання штрафу у 20400 гривень за ч.4 ст. 126 (управління транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КпАП.