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У Харкові п’яний і безправний водій порушив ПДР і отримав штраф у 20 тисяч

Події 17:12   22.12.2022
Елена Нагорная
У Харкові п’яний і безправний водій порушив ПДР і отримав штраф у 20 тисяч

Вдень 22 грудня у Харкові на вулиці Старицького патрульні поліцейські зупинили автомобіль Hyundai за порушення ПДР.

Правоохоронці запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння. Прилад Drager показав 2,54 проміле алкоголю у крові, що перевищує допустиму норму більш ніж у 12 разів, повідомили у пресслужбі Управління патрульної поліції у Харківській області.

Під час перевірки документів копи встановили, що водія судом було позбавлено права керування транспортними засобами.

На порушника склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (управління транспортним засобом у стані сп’яніння) та винесли постанову про накладання штрафу у 20400 гривень за ч.4 ст. 126 (управління транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КпАП.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 17:12;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 22 грудня у Харкові на вулиці Старицького патрульні поліцейські зупинили автомобіль Hyundai за порушення ПДР.".