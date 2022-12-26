Как 92-я ОМБр затрофеила танки врага во время освобождения Харьковщины (видео)

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник показал архивные кадры освобождения Харьковской области 92-й отдельной механизированной бригадой имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Военные под командованием героя Украины «Маэстро» затрофеили российские танки, написал Мельник.

«Все, что были в рабочем состоянии или которые можно было восстановить, сейчас проходят службу в Вооруженных силах Украины и уничтожают оккупанта», — добавил начальник Харьковского гарнизона.

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Видео: Сергей Мельник