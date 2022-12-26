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Как 92-я ОМБр затрофеила танки врага во время освобождения Харьковщины (видео)

Происшествия 21:20   26.12.2022
Елена Нагорная
Как 92-я ОМБр затрофеила танки врага во время освобождения Харьковщины (видео)

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник показал архивные кадры освобождения Харьковской области 92-й отдельной механизированной бригадой имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Военные под командованием героя Украины «Маэстро» затрофеили российские танки, написал Мельник.

«Все, что были в рабочем состоянии или которые можно было восстановить, сейчас проходят службу в Вооруженных силах Украины и уничтожают оккупанта», — добавил начальник Харьковского гарнизона.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Видео: Сергей Мельник

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 декабря 2022 в 21:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник показал архивные кадры освобождения Харьковской области 92-й отдельной механизированной бригадой имени кошевого атамана Ивана Сирко.".