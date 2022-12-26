Як 92-га ОМБр затрофеїла танки ворога під час визволення Харківщини (відео)
Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник показав архівні кадри визволення Харківської області 92-ю окремою механізованою бригадою імені кошового отамана Івана Сірка.
Військові під командуванням героя України “Маестро” затрофеїли російські танки, написав Мельник.
“Усі, що були у робочому стані, чи які можна було відновити, наразі проходять службу у Збройних силах України та нищать окупанта”, – додав начальник Харківського гарнізону.
Увага, на відео присутня ненормативна лексика!
Відео: Сергій Мельник
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2022 в 21:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник показав архівні кадри визволення Харківської області 92-ю окремою механізованою бригадою імені кошового отамана Івана Сірка.".