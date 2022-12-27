В Лозовой передумали покупать генераторы у россиянки после публикации в СМИ
Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Лозовского горсовета расторгло соглашение с ООО «Экобиохим» о приобретении 17 генераторов стоимостью 8,5 миллионов гривен.
Об этом пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на сайт ProZorro.
«После нашей статьи, которую мы опубликовали только вчера, в Лозовском горсовете решили расторгнуть соглашение о приобретении генераторов у предприятия, совладелицей которого является гражданка страны-агрессора», — отмечают активисты.
Причиной для расторжения соглашения чиновники указали форс-мажорные обстоятельства.
Как сообщалось ранее, среди учредителей «Экобиохим» есть россиянка Ирина Леонова (90% уставного фонда), которая также ведет бизнес в РФ.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Лозовой передумали покупать генераторы у россиянки после публикации в СМИ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 19:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Лозовского горсовета расторгло соглашение с ООО «Экобиохим» о приобретении 17 генераторов стоимостью 8,5 миллионов гривен.".