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В Лозовой передумали покупать генераторы у россиянки после публикации в СМИ

Общество 19:40   27.12.2022
Елена Нагорная
В Лозовой передумали покупать генераторы у россиянки после публикации в СМИ

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Лозовского горсовета расторгло соглашение с ООО «Экобиохим» о приобретении 17 генераторов стоимостью 8,5 миллионов гривен.

Об этом пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на сайт ProZorro.

«После нашей статьи, которую мы опубликовали только вчера, в Лозовском горсовете решили расторгнуть соглашение о приобретении генераторов у предприятия, совладелицей которого является гражданка страны-агрессора», — отмечают активисты.

Причиной для расторжения соглашения чиновники указали форс-мажорные обстоятельства.

Как сообщалось ранее, среди учредителей «Экобиохим» есть россиянка Ирина Леонова (90% уставного фонда), которая также ведет бизнес в РФ.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 19:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Лозовского горсовета расторгло соглашение с ООО «Экобиохим» о приобретении 17 генераторов стоимостью 8,5 миллионов гривен.".