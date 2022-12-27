В Лозовой передумали покупать генераторы у россиянки после публикации в СМИ

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Лозовского горсовета расторгло соглашение с ООО «Экобиохим» о приобретении 17 генераторов стоимостью 8,5 миллионов гривен.

Об этом пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на сайт ProZorro.

«После нашей статьи, которую мы опубликовали только вчера, в Лозовском горсовете решили расторгнуть соглашение о приобретении генераторов у предприятия, совладелицей которого является гражданка страны-агрессора», — отмечают активисты.

Причиной для расторжения соглашения чиновники указали форс-мажорные обстоятельства.

Как сообщалось ранее, среди учредителей «Экобиохим» есть россиянка Ирина Леонова (90% уставного фонда), которая также ведет бизнес в РФ.