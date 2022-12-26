В городе на Харьковщине хотят купить генераторы у фирмы гражданки РФ — «ХАЦ»

Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Лозовского горсовета заключило соглашение с ООО «Экобиохим» о приобретении 17 генераторов стоимостью 8,5 миллионов гривен.

Об этом пишет ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на сайт ProZorro.

По данным аналитической системы YouControl, сообщают активисты, среди учредителей «Экобиохим» есть россиянка Ирина Леонова (90% уставного фонда).

«По данным портала Import Genius, ООО «Экобиохим» еще в прошлом году активно закупало товары у российских фирм, в частности, ООО «Ловэкспо» и «Грилькофф Р». Директором обеих фирм является россиянин Юрий Леонов. А вот основательницей «Грилькофф Р» указана как раз Ирина Леонова. Поэтому владелица фирмы, которая должна поставлять генераторы, ведет бизнес и в РФ», — пишут антикоррупционеры.

В «ХАЦ» также отметили, что получили комментарий от должностного лица Лозовского горсовета.

«Контактным лицом в этой закупке указана Татьяна Оридорога. По ее словам, она не проверяла владельцев этой фирмы, ведь договор подписывали без использования электронной системы по упрощенной процедуре. А саму сделку готовил юридический департамент. Никаких проблем в закупке генераторов у фирмы, которая принадлежит гражданке РФ, чиновница не видит», — добавляют активисты.