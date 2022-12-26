У місті на Харківщині хочуть купити генератори у фірми громадянки РФ – “ХАЦ”

Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міськради уклало угоду з ТОВ “Екобіохім” щодо придбання 17 генераторів вартістю 8,5 мільйонів гривень.

Про це пише ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на сайт ProZorro.

За даними аналітичної системи YouControl, наголошують активісти, серед засновників “Екобіохім” є росіянка Ірина Леонова (90% статутного фонду).

“За даними порталу Import Genius, ТОВ “Екобіохім” ще минулого року активно закуповувало товари у російських фірм, зокрема, ТОВ “Ловэкспо” та “Грилькофф Р”. Директором обох фірм є росіянин Юрій Леонов. А ось засновницею “Грилькофф Р” вказана якраз Ірина Леонова. Тож власниця фірми, яка має постачати генератори, веде бізнес й в РФ”, – пишуть антикорупціонери.

У “ХАЦ” також зазначили, що отримали коментар від посадової особи Лозівської міськради.

“Контактною особою у цій закупівлі вказана Тетяна Оридорога. За її словами, вона не перевіряла власників цієї фірми, адже договір підписували без використання електронної системи за спрощеною процедурою. А саму угоду готував юридичний департамент. Ніяких проблем у закупівлі генераторів у фірми, яка належить громадянці РФ, чиновниця не бачить”, – додають активісти.