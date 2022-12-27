У Лозовій передумали купувати генератори в росіянки після публікації у ЗМІ

Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міськради розірвало угоду з ТОВ “Екобіохім” щодо придбання 17 генераторів вартістю 8,5 мільйонів гривень.

Про це пише ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на сайт ProZorro.

“Після нашої статті, яку ми опублікували тільки вчора, у Лозівській міськраді вирішили розірвати угоду щодо придбання генераторів у підприємства, співвласницею якого є громадянка країни-агресорки”, – наголошують активісти.

Причиною розірвання угоди чиновники вказали форс-мажорні обставини.

Як повідомлялося раніше, серед засновників «Екобіохім» є росіянка Ірина Леонова (90% статутного фонду), яка також веде бізнес у РФ.