У Лозовій передумали купувати генератори в росіянки після публікації у ЗМІ
Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міськради розірвало угоду з ТОВ “Екобіохім” щодо придбання 17 генераторів вартістю 8,5 мільйонів гривень.
Про це пише ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на сайт ProZorro.
“Після нашої статті, яку ми опублікували тільки вчора, у Лозівській міськраді вирішили розірвати угоду щодо придбання генераторів у підприємства, співвласницею якого є громадянка країни-агресорки”, – наголошують активісти.
Причиною розірвання угоди чиновники вказали форс-мажорні обставини.
Як повідомлялося раніше, серед засновників «Екобіохім» є росіянка Ірина Леонова (90% статутного фонду), яка також веде бізнес у РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2022 в 19:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Управління житлово-комунального господарства та будівництва Лозівської міськради розірвало угоду з ТОВ “Екобіохім” щодо придбання 17 генераторів вартістю 8,5 мільйонів гривень.".