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За неделю на Харьковщине появились две временные переправы — Мининфраструктуры

Общество 09:46   27.12.2022
Оксана Горун
За неделю на Харьковщине появились две временные переправы — Мининфраструктуры Фото: facebook Александра Кубракова

Сейчас на Харьковщине уже работает 17 переправ у разрушенных во время боевых действий мостов.

Такие данные привел министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«За прошедшую неделю соединили регион еще двумя переправами, — написал Кубраков в facebook. — Всего в области было разрушено 25 мостов, через 17 уже есть проезд, там построили временные переправы и установили временные мосты, еще 4 объекта – в работе».

Ремонт моста после боевых действий на Харьковщине
Фото: facebook Александра Кубракова

Также, по данным Кубракова, с середины сентября, когда значительную часть территории Харьковщины освободили, дорожники обеспечили проезд по ключевым маршрутам в соседние области и освобожденные населенные пункты.

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    • «От последствий ведения боевых действий было расчищено 588 км дорог государственного значения и 24 км коммунальных улиц деоккупированных городов, — проинформировал министр. — На государственных дорогах выполнен комплекс работ: ликвидация аварийной ямочности и ремонт дорожного покрытия, укрепление обочин, демонтаж конструкций разрушенных мостов, восстановление разметки, ремонт металлического барьерного ограждения и автопавильонов. Работы по восстановлению дорожной инфраструктуры в области продолжаются».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 декабря 2022 в 09:46;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас на Харьковщине уже работает 17 переправ у разрушенных во время боевых действий мостов".