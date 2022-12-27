За неделю на Харьковщине появились две временные переправы — Мининфраструктуры

Сейчас на Харьковщине уже работает 17 переправ у разрушенных во время боевых действий мостов.

Такие данные привел министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«За прошедшую неделю соединили регион еще двумя переправами, — написал Кубраков в facebook. — Всего в области было разрушено 25 мостов, через 17 уже есть проезд, там построили временные переправы и установили временные мосты, еще 4 объекта – в работе».

Также, по данным Кубракова, с середины сентября, когда значительную часть территории Харьковщины освободили, дорожники обеспечили проезд по ключевым маршрутам в соседние области и освобожденные населенные пункты.

«От последствий ведения боевых действий было расчищено 588 км дорог государственного значения и 24 км коммунальных улиц деоккупированных городов, — проинформировал министр. — На государственных дорогах выполнен комплекс работ: ликвидация аварийной ямочности и ремонт дорожного покрытия, укрепление обочин, демонтаж конструкций разрушенных мостов, восстановление разметки, ремонт металлического барьерного ограждения и автопавильонов. Работы по восстановлению дорожной инфраструктуры в области продолжаются».