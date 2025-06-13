Атака на Харьков 7 июня: уже начался ремонт поврежденной девятиэтажки (фото)
В девятиэтажном жилом доме, который был поврежден в результате обстрела 7 июня, начались первоочередные ремонтные работы.
Специалисты департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции совместно с подразделениями ГСЧС демонтируют плиты кровли и готовятся к демонтажу межэтажных перекрытий, информирует пресс-служба мэрии.
«Это первоочередные работы по снятию аварийности. Они проводятся, чтобы убрать все поврежденные и опасные конструкции», — рассказал директор департамента Константин Лыска.
После этого этапа будет инструментальное обследование здания. Его выводы определят дальнейшие шаги в восстановлении.
Напомним, в ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войны. Взрывы звучали беспрерывно два часа подряд — с 3:00 до 5:00. По данным облпрокуратуры, россияне применили более 50 беспилотников, четыре КАБа и ракету. В Основянском районе БпЛА попал в девятиэтажный жилой дом — горели 12 квартир на 7, 8 и 9 этажах. Гражданское предприятие в Киевском районе, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, приняло основной удар — 40 БпЛА, четыре КАБа и ракету. Шестеро сотрудников погибли. Всего вследствие ночной атаки — девять погибших.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 19:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В девятиэтажном жилом доме, который был поврежден в результате обстрела 7 июня, начались первоочередные ремонтные работы. Специалисты департамента по благоустройству,…".