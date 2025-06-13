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Атака на Харьков 7 июня: уже начался ремонт поврежденной девятиэтажки (фото)

Общество 19:33   13.06.2025
Елена Нагорная
Атака на Харьков 7 июня: уже начался ремонт поврежденной девятиэтажки (фото) Фото: Харьковский горсовет

В девятиэтажном жилом доме, который был поврежден в результате обстрела 7 июня, начались первоочередные ремонтные работы.

Специалисты департамента по благоустройству, восстановлению и реконструкции совместно с подразделениями ГСЧС демонтируют плиты кровли и готовятся к демонтажу межэтажных перекрытий, информирует пресс-служба мэрии.

«Это первоочередные работы по снятию аварийности. Они проводятся, чтобы убрать все поврежденные и опасные конструкции», — рассказал директор департамента Константин Лыска.

После этого этапа будет инструментальное обследование здания. Его выводы определят дальнейшие шаги в восстановлении.

Восстановление дома, поврежденного 7 июня 2025 года
Фото: Харьковский горсовет
Восстановление дома, поврежденного 7 июня 2025 года
Фото: Харьковский горсовет
Восстановление дома, поврежденного 7 июня 2025 года
Фото: Харьковский горсовет
Восстановление дома, поврежденного 7 июня 2025 года
Фото: Харьковский горсовет
Восстановление дома, поврежденного 7 июня 2025 года
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, в ночь на 7 июня Харьков пережил самую масштабную воздушную атаку с начала войныВзрывы звучали беспрерывно два часа подряд —  с 3:00 до 5:00. По данным облпрокуратуры, россияне применили более 50 беспилотников, четыре КАБа и ракету. В Основянском районе БпЛА попал в девятиэтажный жилой дом — горели 12 квартир на 7, 8 и 9 этажах. Гражданское предприятие в Киевском районе, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, приняло основной удар — 40 БпЛА, четыре КАБа и ракету. Шестеро сотрудников погибли. Всего вследствие ночной атаки — девять погибших.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 19:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В девятиэтажном жилом доме, который был поврежден в результате обстрела 7 июня, начались первоочередные ремонтные работы. Специалисты департамента по благоустройству,…".