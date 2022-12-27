За тиждень на Харківщині з’явилися дві тимчасові переправи – Мінінфраструктури

Наразі на Харківщині вже працює 17 переправ замість зруйнованих під час бойових дій мостів.

Такі дані навів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

“За минулий тиждень з’єднали регіон ще двома переправами, – написав Кубраков у Фейсбуці. – Загалом в області було зруйновано 25 мостів, через 17 вже є проїзд, там збудували тимчасові переправи та встановили тимчасові мости, ще 4 об’єкти – в роботі”.

Також, за даними Кубракова, з середини вересня, коли значну частину території Харківщини звільнили, шляховики забезпечили проїзд ключовими маршрутами до сусідніх областей і звільнених населених пунктів.

“Від наслідків ведення бойових дій було розчищено 588 км доріг державного значення та 24 км комунальних вулиць деокупованих міст, – поінформував міністр. – На державних дорогах виконано комплекс робіт: ліквідація аварійної ямочності та ремонт дорожнього покриття, зміцнення узбіччя, демонтаж конструкцій зруйнованих мостів, відновлення розмітки, ремонт металевої бар’єрної огорожі та автопавільйонів. Роботи з відновлення дорожньої інфраструктури в області продовжуються”.