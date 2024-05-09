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Верховна Рада звільнила віцепрем’єра Кубракова, з ним питання не обговорювали

Політика 11:00   09.05.2024
Оксана Горун
Верховна Рада звільнила віцепрем’єра Кубракова, з ним питання не обговорювали

Верховна Рада України оперативно проголосувала за постанову про звільнення з посади віцепрем’єра, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Проєкт цього документа зареєстрували сьогодні.

Віцепремʼєра, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Кубракова звільнили. За — 272“, – повідомив із зали Верховної Ради нардеп Олексій Гончаренко.

Перед цим питання про звільнення Кубракова розглянув профільний комітет ВР. Гончаренко заявив: “Кубраков на комітет не зʼявився і не включався в зум. Проігнорував”.

Проте сам віцепрем’єр стверджує, що його не запрошували.

“Керівництво фракції та очільник Уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений”, – написав Кубраков ще до голосування за своє звільнення – після реєстрації проєкту постанови ВР.

У пояснювальній записці до проєкту, який підтримала Верховна Рада, його автори пояснюють необхідність звільнити віцепрем’єра “оптимізацією” в Кабміні та “гострою необхідністю” створити нове міністерство, яке займалося б регіональною політикою, тобто розділити очолювану Кубраковим структуру.

Український журналіст, головний редактор “Цензор. НЕТ” Юрій Бутусов, який одним із перших повідомив про підготовку відставки віцепрем’єра, заявив, що Кубракова “прибирають Зеленський і Єрмак”.

Андрій Єрмак проводить операцію зі звільнення одного з найближчих до президента осіб – Олександра Кубракова, віцепрем’єр-міністра з питань відновлення та міністра інфраструктури України. Владні органи називали мою інформацію “фейком”, але сьогодні (8 травня – Ред.) фракція “Слуга народу” (на засіданні було близько 70 депутатів, близьких до Єрмака), проголосувала за створення нового міністерства – міністерства відновлення. Очевидно, мета створення міністерства – забрати у Кубракова посаду віцепрем’єр-міністра, забрати контроль над бюджетами, які країни Заходу виділяють на відновлення України та передати його під контроль людей Єрмака“, – написав Бутусов у фейсбуці.

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Він також припустив, що наступними, кого можуть спробувати прибрати з посад, стануть віцепрем’єр-міністр Федоров і голова СБУ Малюк.

9 травня звільнили ще одного міністра – аграрної політики Миколу Сольського. “За” було 273 голоси, повідомив Гончаренко. Перед тим Сольському НАБУ оголосило про підозру в заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння ще однією ділянкою – на 190 млн грн.

Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховна Рада України оперативно проголосувала за постанову про звільнення з посади віцепрем’єра, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Проєкт цього документа зареєстрували сьогодні".