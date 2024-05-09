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Верховная Рада уволила вице-премьера Кубракова, с ним вопрос не обсуждали

Политика 11:00   09.05.2024
Оксана Горун
Верховная Рада уволила вице-премьера Кубракова, с ним вопрос не обсуждали Фото: Александр Кубраков/facebook

Верховная Рада Украины оперативно проголосовала за постановление об увольнении с должности вице-премьера, министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. Проект этого документа зарегистрировали сегодня.

«Вице-премьера, министра развития общин, территорий и инфраструктуры Кубракова уволили. За — 272», — сообщил из зала Верховной Рады нардеп Алексей Гончаренко.

Перед этим вопрос увольнения Кубракова рассмотрел профильный комитет ВР. Гончаренко заявил: «Кубраков на комитет не явился и не включался в зум. Проигнорировал».

Однако сам вице-премьер утверждает, что его не приглашали.

«Руководство фракции и глава правительства Денис Шмыгаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен», — написал Кубраков еще до голосования за свое увольнение — после регистрации проекта постановления ВР.

В пояснительной записке к проекту, который поддержала Верховная Рада, его авторы объясняют необходимость уволить вице-премьера «оптимизацией» в Кабмине и «острой необходимостью» создать новое министерство, которое бы занималось региональной политикой, то есть разделить возглавляемую Кубраковым структуру.

Украинский журналист, главред «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов, одним из первых сообщивший о готовящейся отставке вице-премьера, заявил, что Кубракова «убирают Зеленский и Ермак».

«Глава офиса президента Андрей Ермак проводит операцию по увольнению одного из ближайших к президенту лиц – Александра Кубракова, вице-премьер-министра по вопросам восстановления и министра инфраструктуры Украины. Властные органы называли мою информацию «фейком», но сегодня (8 мая — Ред.) фракция «Слуга народа» (на заседании было около 70 депутатов, близких к Ермаку), проголосовала за создание нового министерства – министерства восстановления. Очевидно, цель создания министерства — забрать у Кубракова должность вице-премьер-министра, забрать контроль над бюджетами, которые страны Запада выделяют на восстановление Украины, передать его под контроль людей Ермака», — написал Бутусов в facebook.

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Он также предположил, что следующими, кого могут попробовать убрать с занимаемых должностей, станут вице-премьер-министр Федоров и глава СБУ Малюк.

9 мая уволили и еще одного министра — аграрной политики Николая Сольского. За было 273 голоса, сообщил Гончаренко. Ранее Сольскому НАБУ объявило о подозрении в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения еще одним участком – на 190 млн грн.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 11:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховная Рада Украины оперативно проголосовала за постановление об увольнении с должности вице-премьера, министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова. Проект этого документа зарегистрировали сегодня".