Харьков под обстрелом — Терехов и Синегубов призывают быть в укрытиях

В Харькове около 9 утра 28 декабря прогремело несколько взрывов. Мэр города Игорь Терехов и глава ХОВА подтвердили, что по городу бьет российская армия.

Первый взрыв в Харькове прогремел около 9:02 утра 28 декабря. Следом за ним раздалась сирена воздушной тревоги и еще несколько взрывов.

«Харьков под обстрелом. Прошу всех находится в укрытиях и соблюдать меры предосторожности», — написал мэр города Игорь Терехов.

Также обстрел подтвердил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары!» — написал Синегубов.