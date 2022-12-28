Харьков под обстрелом — Терехов и Синегубов призывают быть в укрытиях
В Харькове около 9 утра 28 декабря прогремело несколько взрывов. Мэр города Игорь Терехов и глава ХОВА подтвердили, что по городу бьет российская армия.
Первый взрыв в Харькове прогремел около 9:02 утра 28 декабря. Следом за ним раздалась сирена воздушной тревоги и еще несколько взрывов.
«Харьков под обстрелом. Прошу всех находится в укрытиях и соблюдать меры предосторожности», — написал мэр города Игорь Терехов.
Также обстрел подтвердил глава ХОВА Олег Синегубов.
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«Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары!» — написал Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 09:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 9 утра 28 декабря прогремело несколько взрывов. Мэр города Игорь Терехов и глава ХОВА подтвердили, что по городу бьет российская армия".