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Харьков под обстрелом — Терехов и Синегубов призывают быть в укрытиях

Происшествия 09:07   28.12.2022
Оксана Горун
Харьков под обстрелом — Терехов и Синегубов призывают быть в укрытиях

В Харькове около 9 утра 28 декабря прогремело несколько взрывов. Мэр города Игорь Терехов и глава ХОВА подтвердили, что по городу бьет российская армия.

Первый взрыв в Харькове прогремел около 9:02 утра 28 декабря. Следом за ним раздалась сирена воздушной тревоги  и еще несколько взрывов.

«Харьков под обстрелом. Прошу всех находится в укрытиях и соблюдать меры предосторожности», — написал мэр города Игорь Терехов.

Также обстрел подтвердил глава ХОВА Олег Синегубов.

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    • «Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары!» — написал Синегубов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 09:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 9 утра 28 декабря прогремело несколько взрывов. Мэр города Игорь Терехов и глава ХОВА подтвердили, что по городу бьет российская армия".