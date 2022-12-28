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Харків під обстрілом – Терехов та Синєгубов закликають бути в укриттях

Події 09:07   28.12.2022
Оксана Горун
Харків під обстрілом – Терехов та Синєгубов закликають бути в укриттях

У Харкові близько 9 ранку 28 грудня пролунало кілька вибухів. Мер міста Ігор Терехов та голова ХОВА підтвердили, що по місту б’є російська армія.

Перший вибух у Харкові пролунав близько 9:02 ранку 28 грудня. Слідом за ним пролунала сирена повітряної тривоги та ще кілька вибухів.

“Харків під обстрілом. Прошу всіх перебувати в укриттях і дотримуватись запобіжних заходів”, – написав мер міста Ігор Терехов.

Також обстріл підтвердив голова ХОВА Олег Синєгубов.

  • Читайте також: Харків під обстрілом – Терехов та Синєгубов закликають бути в укриттях

    • “Увага, жителі Харкова та області. Знаходьтесь в  укриттях. Окупанти завдають ударів!” – написав Синєгубов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 09:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 9 ранку 28 грудня пролунало кілька вибухів. Мер міста Ігор Терехов та голова ХОВА підтвердили, що по місту б’є російська армія".