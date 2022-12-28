Харків під обстрілом – Терехов та Синєгубов закликають бути в укриттях

У Харкові близько 9 ранку 28 грудня пролунало кілька вибухів. Мер міста Ігор Терехов та голова ХОВА підтвердили, що по місту б’є російська армія.

Перший вибух у Харкові пролунав близько 9:02 ранку 28 грудня. Слідом за ним пролунала сирена повітряної тривоги та ще кілька вибухів.

“Харків під обстрілом. Прошу всіх перебувати в укриттях і дотримуватись запобіжних заходів”, – написав мер міста Ігор Терехов.

Також обстріл підтвердив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Увага, жителі Харкова та області. Знаходьтесь в укриттях. Окупанти завдають ударів!” – написав Синєгубов.